La Stampa - Addio ai gol "doppi" in trasferta

Un giorno gli arbitri spiegheranno le decisioni prese guardando il monitor in diretta, i format delle competizioni saranno modificati e il gol in trasferta non varrà più doppio. Come riporta il quotidiano La Stampa, l’evoluzione della VAR porterà il direttore di gara a comunicare con il pubblico come succede, per esempio, nel Superbowl. Servirà del tempo, mentre il valore delle reti fuori casa, entro un anno e mezzo (due al massimo) sarà livellato: passerà semplicemente chi fa più gol”.