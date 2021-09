La Stampa: "Biglietti ribassati, il Milan accoglie le proteste dei tifosi sui costi"

Anche l'edizione odierna de La Stampa riporta questa mattina il caso dei biglietti per le gare casalinghe di Champions League del Milan: "Biglietti ribassati, il Milan accoglie le proteste dei tifosi sui costi". Nelle scorse ore, i tifosi milanisti hanno protestato per i prezzi troppo alti dei tagliandi e così ieri la società di via Aldo Rossi ha ammesso l'errore e ha comunicato che a breve uscirà un nuovo listino con prezzi più bassi.