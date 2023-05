La Stampa: "Derby di Champions, Leao a forte rischio per la gara di andata"

MilanNews.it

"Derby di Champions, Leao a forte rischio per la gara di andata": titola così questa mattina La Stampa in vista del match di mercoledì tra Milan e Inter, valido per l'andata delle semifinali di Champions League. A causa del problema muscolare rimediato contro la Lazio, per questa sfida è improbabile la presenza in campo del portoghese, mentre è probabile un suo recupero per la gara di ritorno in programma martedì 16 maggio.