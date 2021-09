La Stampa: "Ibra si riprende subito il Milan. Pioli vola, Sarri crolla e litiga"

"Ibra si riprende subito il Milan. Pioli vola, Sarri crolla e litiga": titola così stamattina La Stampa per commentare il successo di ieri dei rossoneri contro la Lazio a San Siro. Lo svedese, rientrato in campo dopo quattro mesi ai box, ha siglato la rete del definitivo 2-0 nella ripresa (di Leao il primo gol). Terzo successo nelle prime tre giornate per la squadra di Pioli che resta quindi in vetta a punteggio pieno insieme a Roma e Napoli. Da segnalare il nervosismo di Sarri nel finale che è stato espulso dall'arbitro Chiffi dopo un battibecco con Saelemaekers.