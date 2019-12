La Stampa: "Ibra ultimo atto: torna in Serie A dove è diventato re"

"Ibra ultimo atto. Al Milan per contare. Torna nella Serie A dove è diventato re". Questo il titolo- a pagina 35 - sul quotidiano La Stampa dedicato al ritorno di Ibrahimovic in rossonero: "Più che un ritorno è la chiusura del cerchio. Zlatan Ibrahimovic è arrivato in Italia per lasciare un segno nel calcio nel 2004 e 16 anni dopo questo è il solo posto dove poterlo salutare come si deve. Contratto firmato, annuncio fatto, per almeno sei mesi sarà un giocatore del Milan".