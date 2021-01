La Stampa: "Il Milan si gioca l'autostima. L'Inter non può sbagliare"

Il quotidiano La Stampa in edicola stamane dedica uno spazio al derby di Coppa Italia con il titolo seguente: "Il Milan si gioca l'autostima. L'Inter non può sbagliare". Sarà un quarto di finale e un giro di pista per la miglior posizione in griglia nella sfida scudetto. La scorsa giornata è stata deludente per entrambi con Pioli e i suoi che, dunque, si giocano l'autostima, mentre Conte non può uscire anticipatamente anche da questa competizione. Dalla Cina intanto arrivano segnali preoccupanti per Suning: il ritiro dello Jiangsu FC è iniziato senza allenatore Cosmin Olaroiu che non ha ricevuto parte degli stipendi arretrati.