La Stampa: "Juve, il fioretto e la spada di Allegri. Colpo grosso a San Siro"

"Juve, il fioretto e la spada di Allegri. Colpo grosso a San Siro" scrive La Stampa oggi in edicola. I bianconeri sbancano San Siro grazie a un gol dell'ex, Manuel Locatelli (decisiva la deviazione di Rade Krunic), e si portano in scia di Inter e Milan. Vittoria sul Milan (rimasto in 10 dal 40' per il rosso a Thiaw) e ora la vetta è a -2.