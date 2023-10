La Stampa - L'agenda di Cardinale: assente con la Juve ma dovrebbe esserci a Parigi

vedi letture

Settimana ricca di impegni importantissimi per il Milan che scenderà in campo domenica sera contro la Juventus prima di volare mercoledì a Parigi per sfidare il Psg e poi a Napoli la domenica successiva per un altro big match di campionato. Secondo quanto riferisce La Stampa questa mattina, il proprietario rossonero Gerry Cardinale non dovrebbe essere a San Siro per la sfida contro i bianconeri ma dovrebbe presentarsi al Parco dei Principi per la gara di Champions League contro Mbappè e compagni.