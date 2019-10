La Stampa: "L'effetto Pioli non c'è. Milan di nuovo ko"

L'edizione odierna de La Stampa apre la sua sezione sportiva con il titolo: "L'effetto Pioli non c'è. Milan di nuovo ko". Sono 5 sconfitte in 9 partite, seconda volta nel Dopoguerra dopo il 2012 e a poco serve ricordare che allora arrivò il piazzamento Champions: quella di Allegri era un'altra squadra. Questa era invece l'occasione per risalire dopo il 2-2 con il Lecce: uscirne con Milan-Spal di giovedì trasformata in sfida salvezza, classifica alla mano, fa impressione. La Roma invece si rilancia a -1 dal Napoli, bicchiere pienissimo.