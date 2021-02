La Stampa: "Lautaro-Lukaku show. L'Inter vince il derby e allunga"

L'edizione odierna de La Stampa si focalizza in prima pagina sul derby di Milano vinto dai nerazzurri, ieri: "Lautaro-Lukaku show. L'Inter vince il derby e allunga", titola. La squadra di Conte stravince su Ibra & Co e fortifica la prima posizione in classifica dando uno scarto di 4 punti al Milan dopo averlo superato in occasione della giornata di campionato precedente.