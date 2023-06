La Stampa: "Milan da rifare. Dopo Tonali può partire Theo Hernandez"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

La Stampa questa mattina titola sui prossimi obiettivi in casa rossonera: "Milan da rifare". Con la cessione record di Sandro Tonali al Newcastle, che si concretizzerà nelle prossime ore, da Casa Milan potranno partire con il mercato e rinforzare in modo massiccio la squadra. Inoltre, come sottolineato dal quotidiano con base a Torino, potrebbe non essere l'unica cessione illustre della campagna rossonera: "Dopo Tonali può partire anche Theo Hernandez". Un movimento eventuale che di certo non sarebbe accolto con grande entusiasmo dai tifosi ma che garantirebbe ulteriore spazio di manovra economica in casa rossonera.

Ovviamente ci devono essere le condizioni giusti: un'offerta coerente, l'assenso del giocatore e un'alternativa sul mercato. Tutte e tre le componenti si sono verificate per Tonali ma non è detto che possano essere soddisfatte anche per il terzino francese. Eventualmente, nelle prossime settimane tutto sarà più chiaro.