La Stampa: "Milan, finale da dimenticare: la Roma si sveglia all’87' e gela San Siro con due gol"

"Milan, finale da dimenticare: la Roma si sveglia all’87' e gela San Siro con due gol": titola così questa mattina La Stampa che racconta la clamorosa e inaspettata rimonta dei giallorossi ieri a San Siro. I rossoneri, avanti di due gol, si sono fatti recuperare dalla squadra di Mourinho, brava a sfruttare due palle inattive dopo non aver mai tirato in porta per tutto la partita. Grande delusione in casa milanista per i due punti persi che allontanano nuovamente il Milan dalla vetta della classifica (ora il Napoli è a -7).