Questo il titolo dell'edizione odierna de La Stampa sui rossoneri che oggi si ritrovano a Milanello: "Milan, raduno senza Ibrahimovic". Ieri il suo agente Mino Raiola ha confermato che non è stato ancora trovato l'accordo per il rinnovo con il club rossonero e quindi oggi lo svedese non sarà presente nel Centro sportivo di Carnago.