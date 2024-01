La stampa mondiale celebra Franz Beckenbauer

(ANSA) - ROMA, 09 GEN - Tutta la stampa mondiale ha reso omaggio a Franz Beckenbauer. Il campione del Bayern Monaco, icona del calcio tedesco, è sulla copertina dei principali quotidiani, non solo in Germania e non soltanto sportivi. Le foto di "Franz" campeggiano sulle prime pagine: segno che quel difensore tenace e mai sopra le righe era un personaggio conosciuto non esclusivamente nel mondo del calcio. "Tutti volevamo essere Beckenbauer", titola lo spagnolo Marca che nelle pagine interne ricorda i successi del difensore morto ieri a 78 anni. "Adios al Kaiser", scrive invece El Mundo Deportivo che pubblica una foto del campione mentre solleva la Coppa del Mondo. In Francia L'Equipe apre con una foto a tutta pagina e la scritta "Kaiser Franz". Scelta simile di A Bola in Portogallo che pubblica una foto in bianco e nero ed il titolo "Adeus Kaiser".

Anche il più formale Le Figaro ricorda il giocatore: "E' morto Franz Backenbauer, leggenda del calcio tedesco". Una foto a colori con un giovane Beckenbauer mentre sorridente solleva la Coppa del Mondo è la scelta del tedesco Sport Wereld che titola semplicemente "Der Kaiser". "The legend of Beckenbauer" è il titolo del Daily Mirror. "Ti vedremo giocare in paradiso, Franz", scrive il Daily Mail. Ma l'eco della morte del capitano tedesco è arrivata anche oltre-oceano. Il New York Time dedica un articolo al tedesco: "E' morto Beckenbauer, il kaiser del calcio mondiale", sottolineando che il tedesco è uno dei pochi sportivi ad aver vinto la Coppa del Mondo sia da giocatore che da allenatore. (ANSA).