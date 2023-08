La stampa portoghese annuncia: è fatta per Cabral al Benfica

vedi letture

(ANSA) - ROMA, 07 AGO - La stampa sportiva del Portogallo ne è certa: è fatta per il passaggio di Cabral dalla Fiorentina al Benfica. Questa notizia è l'apertura dell'edizione online di 'A Bola', secondo cui il brasiliano della Viola andrà a Lisbona per 20 milioni di euro più 5 di bonus, la stessa cifra che il Benfica percepirà come 'anticipo' dal Paris St. Germain per il trasferimento in Francia dell'attaccante Gonçalo Ramos.

Un affare questo che, complessivamente costerà un'ottantina di milioni ai parigini. Sui social le reazioni dei tifosi degli 'encarnados' a questa notizia non sono, per ora, molto entusiastiche ma il presidente Rui Costa è convinto della bontà dell'affare. (ANSA).