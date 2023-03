La Stampa: "Pronta la riforma FIGC, dal 4+4 al 5+5. Si lavora anche sulla Primavera"

Fonte: tuttomercatoweb.com

MilanNews.it

Il quotidiano 'La Stampa' oggi in edicola tratteggia i contorni della riforma che sta studiando la FIGC per aumentare il numero di calciatori italiani presenti nelle liste da 25 calciatori. La Federazione - si legge - è pronta a modificare la formula del 4+4 (4 giocatori cresciuti nel vivaio del club per almeno 36 mesi dai 15 ai 21 anni, 4 italiani cresciuti in altre squadre), passando al 5+5 con le stesse modalità. Rivoluzione in arrivo anche per il Campionato Primavera: anche in quel caso, allo studio una formula simile a quella del 4+4 con l’età di formazione nel vivaio del club, come ipotesi, dai 14 ai 17 anni.