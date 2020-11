"Sistema Ibra, il Milan va veloce": titola così questa mattina La Stampa che racconta la vittoria di ieri dei rossoneri contro l'Udinese, arrivata grazie ad una rete decisiva dello svedese a pochi minuti dalla fine del match. Quinto successo su sei partite giocate in questo campionato per il Diavolo che resta da solo in vetta alla classifica.