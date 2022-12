La Stampa sul Milan: "Giroud e Theo ci provano. Maignan e Origi ai box"

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

La Stampa in edicola stamattina titola così sul Milan: "Giroud e Theo ci provano. Maignan e Origi ai box". I due francese, reduci dalla finale persa al Mondiale, avranno ancora qualche giorno di vacanza e sono attesi a Milanello il 30 dicembre, dunque dovrebbero fare in tempo ad essere convocabili per il primo match ufficiale del 2023 del Diavolo (il 4 gennaio contro la Salernitana). Intanto, c'è attesa per capire quando potranno tornare in campo Maignan e Origi, entrambi alle prese con problemi muscolari.