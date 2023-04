La Stampa sul Milan: "Scatto Champions"

MilanNews.it

La Stampa in edicola questa mattina titola così sul Milan che ieri ha battuto 4-0 il Napoli in trasferta: "Scatto Champions". Risultato clamoroso al Maradona dove un grande Diavolo ha travolto gli azzurri. Con questo successo, oltre a togliere qualche certezza al Napoli in vista dei quarti di Champions League, i rossoneri superano l'Inter in classifica e salgono al terzo posto in classifica.