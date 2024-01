La Stampa: "Terza vittoria in otto giorni. Il Milan dei giovani è ripartito"

"Terza vittoria in otto giorni. Il Milan dei giovani è ripartito": titola così questa mattina La Stampa in merito al successo di ieri del Diavolo sul campo dell'Empoli per 3-0 grazie alle reti di Loftus-Cheek, Giroud (su rigore) e Chaka Traoré. Per quest'ultimo si tratta del primo gol in Serie A. I rossoneri sembrano aver lasciato il periodo peggiore alla spalle, ma dovranno dimostrarlo nelle prossime due gare contro Atalanta (Coppa Italia) e Roma (campionato) in programma rispettivamente mercoledì e domenica.

Questo il tabellino di Empoli-Milan di Serie A:

EMPOLI-MILAN 0-3

Marcatori: 11’ Loftus-Cheek, 31’ Giroud, 88’ Chaka Traoré.

EMPOLI (4-2-3-1): Caprile; Ebuehi (dal 28’ Ranocchia), Ismajli, Walukiewicz, Luperto; Grassi (dal 74’ Marin), Maleh; Gyasi, Baldanzi (dal 57’ Cancellieri), Cambiaghi; Caputo (dal 74’ Maldini). A disp.: Berisha, Perisan; Indragoli, Destro, Shpendi, Sodero. All.: Andreazzoli.

MILAN (4-3-3): Maignan; Calabria (dal 70’ Bartesaghi), Kjær (dal 84’ Gabbia), Hernández, Florenzi (dal 35’ Jimenez); Loftus-Cheek (dal 70’ Musah), Adli, Reijnders; Pulisic, Giroud, Leão (dal 84’ Chaka Traoré). A disp.: Mirante, Nava, Simić, Romero, Zeroli; Jović. All.: Pioli.

Arbitro: La Penna di Roma 1.

Ammoniti: 41’ Calabria, 54’ Jimenez, 81’ Marin.

Recupero: 3' 1T, 3’ 2T.