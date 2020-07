La Stampa in edicola questa mattina titola così: "Il Milan cerca la vendetta con l’Atalanta". In casa rossonera c'è grande entusiasmo per le ultime vittorie e per il rinnovo di Pioli, ma anche grande voglia di rivincita: il Diavolo vuole infatti vendicare il 5-0 subito a Bergamo nella gara di andata contro i nerazzurri di Gasperini.