La Stampa: "Un Maldini fa lo sgambetto all'Inter. Impresa Spezia, non basta Lukaku"

Continua il disastroso tour dell'Inter nella provincia della Serie A. Dopo la sconfitta di Bologna, arriva anche quella con lo Spezia allo stadio Picco, scrive La Stampa. È il modo peggiore per approcciare il ritorno in trasferta degli ottavi di Champions League con il Porto e il successivo derby d'Italia con la Juventus. I nerazzurri ora possono essere superati dalla Lazio al secondo posto e raggiunti da Milan e Roma perdendo così ogni vantaggio nella corsa alla prossima Champions.

La colpa principale è dei clamorosi errori sotto porta di Lautaro, a partire da un rigore tolto a Lukaku. Lo Spezia, invece, gongola ritrovando la vittoria interna dopo sei mesi. Merito di uno straripante Nzola e di Daniel Maldini, in rete proprio contro l'Inter in una partita speciale per chi porta quel cognome.