La stoccata di Carragher: "Messi ha vinto il Mondiale. Per Ronaldo invece un triste finale"

Stoccata di Jamie Carragher a Cristiano Ronaldo. L'ex bandiera del Liverpool, ora opinionista per Sky Sports, ha commentato il passaggio del portoghese all'Al-Nassr: "In un certo senso è un triste finale per lui. Due dei più grandi giocatori del mondo, Messi e Ronaldo: Ronaldo ha concluso la sua carriera durante un'intervista con Piers Morgan e Messi ha vinto la Coppa del Mondo. Non è il modo migliore per uscire di scena".