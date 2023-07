La storia di come Maignan è diventato portiere: "Ero attaccante o numero 10"

MilanNews.it

© foto di © DANIELE MASCOLO

Durante l'intervista rilasciata a Sportweek, il portiere rossonero Mike Maignan ha anche raccontato di come è diventato portiere, rivelando che prima giocava fuori dai pali: "Ero attaccante o numero 10, non volevo andare in porta. Sono finito lì per caso e da ragazzino mi alternavo. A 10-12 anni ho sostenuto dei test a Clairefontaine, l'accademia nazionale del calcio francese.

L'allenatore che mi accompagnò al provino mi lanciò una sfida: 'Se arrivi all'ultimo turno di selezione, resterai portiere'. Fortunatamente o sfortunatamente è quello che è successo. All'epoca mi seguiva il Psg e questo mi ha convinto a restare in porta ma ho mantenuto il desiderio di giocare più avanti e di partecipare al gioco".