La Superlega fa sul serio: stanziati 15 miliardi di euro per le prime tre edizioni

Continua a far discutere ancora il tema Superlega, a sei giorni di distanza dal pronunciamento della Corte di Giustizia dell'Unione Europea che ha giudicato abuso di posizione dominante la gestione economico-finanziaria, e strutturale, del calcio operata da UEFA e FIFA. Una sentenza che secondo i più apre le porte e traccia la strada verso la nascita della nuova super entità per i grandissimi club, con A22 (l'azienda mandataria rispetto alla messa in pratica del progetto) che ha già fatto sapere di puntare alla trasmissione gratuita del calcio entro un sistema suddiviso in tre leghe che a molti è sembrata una buona soluzione intermedia.

La Superlega, qualora dovesse nascere, impegnerà anche risorse colossali. Nelle scorse ore in Spagna alcuni quotidiani sportivi si sono addentrati nel progetto, anche e soprattutto sul versante economico e il quadro che ne emerge è di un campionato ricchissimo e costosissimo. Il budget stanziato per far partire la Superlega è infatti di addirittura 15 miliardi di euro, specificatamente sarebbero 5 per ciascuna delle prime tre stagioni. Una parte di questa somma, 400 milioni di euro, da destinare invece al fondo di solidarietà per il calcio dilettantistico e per quelle compagini che non partecipano alla lega. Un denaro garantito da investitori europei ed americani che sta facendo preoccupare la UEFA, che da parte sua sta distribuendo 200 milioni di euro. Lo riporta Cadena COPE.