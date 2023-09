La Svezia scalda i motori in vista della Nations League: le convocate per l'Italia Femminile

vedi letture

Dopo il bronzo ai Mondiali di quest'estate, la Svezia Femminile è a caccia di un posto olimpico per il 2024, con la Nations League ormai alle porte: prima gara, contro la Spagna, il 22 settembre, la seconda - quella con l'Italia del neo CT Andrea Soncin - il 26 settembre. Come si legge sui canali ufficiali della Federazione svedese, il Ct Kurt Peter Gerhardsson ha così presentato le due sfide: "A settembre ci aspettano due big match importanti, in casa contro la Spagna e in trasferta contro l'Italia. Sarà ovviamente una sfida interessante affrontare i campioni del mondo in Spagna. Ci saranno alcuni cambiamenti, ma in generale rimane la struttura della squadra del Mondiale di quest'estate. Abbiamo due partite davvero importanti davanti a noi e quindi guardiamo a brevissimo termine qui e ora. Dobbiamo giocare subito per ottenere buoni risultati e visto che non si giocano così tante partite dalla fine del Mondiale, riteniamo giusto mantenere e ampliare la rosa che ha fatto molto bene quest'estate".

Come quindi detto dal Ct, la squadra selezionata è in gran parte simile a quella che ha partecipato ai Mondiali, ma saranno out Rebecka Blomqvist, Fridolina Rolfo, Stina Lennartsson, Caroline Seger e Olivia Schough. Aggregate, invece Josefine Rybrink, Amanda Nilden, Anna Anvegard, Julia Zigiotti Olme e Rosa Kafaji.

Di seguito l'elenco delle convocate:

PORTIERI: Tove Enblom (Kif Orebro), Jennifer Falk (Hacken), Zecira Musovic (Chelsea)

DIFENSORI: Jonna Andersson, (Hammarby) Nathalie Bjorn (Everton), Magdalena Eriksson (Bayern Monaco), Amanda Ilestedt (Paris Saint-Germain) Hanna Lundkvist (Atletico Madrid), Anna Sandberg (BK Hacken), Linda Sembrant (Juventus)

CENTROCAMPISTE: Filippa Angeldahl (Manchester City), Kosovare Asllani (Milan), Hanna Bennison (Everton), Elin Rubensson (Hacken), Johanna Rytting Kaneryd (Chelsea), Olivia Schough (Rosengard), Caroline Seger (Rosengard)

ATTACCANTI: Stina Blackstenius (Arsenal), Rebecka Blomqvist (Wolfsburg), Lina Hurtig (Arsenal), Sofia Jakobsson (San Diego Wave), Madelen Janogy (Hammarby), Fridolina Rolfo (Barcellona).