La terza maglia porta bene ancora una volta: sei vittorie su sei.

La tanto discussa terza maglia del Milan sta portando bene alla squadra di Stefano Pioli. Quella contro il Lecce infatti è la sesta vittoria in altrettante partite in cui è stata utilizzata.

L'intenzione di Puma è stata quella di offrire al Diavolo un kit che desse un messaggio importante riguardante la cultura dell'uguaglianza, della diversity e dell'inclusione. Il tutto con una combinazione di colori colori ravish, fizzy lime, white, royal sapphire e majestic purple che non lascia certamente indifferenti.

Per la cronaca, queste sono le cinque gare in cui il Milan ha vestito la third, che evidentemente porta bene:

23 settembre 2023, Milan - Hellas Verona 1-0 (Pulisic)

13 dicembre, Newcastle - Milan 1-2 (Pulisic, Chukwueze)

20 gennaio 2024, Udinese - Milan 2-3 (Loftus-Cheek, Jovic, Okafor)

3 febbraio 2024, Frosinone - Milan 2-3 (Giroud, Gabbia, Jovic)

14 marzo 2024, Slavia Praga - Milan 1-3 (Pulisic, Loftus-Cheek, Leao)

6 aprile 2024, Milan - Lecce 3-0 (Pulisic, Giroud, Leao)