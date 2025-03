La 'Theao' è ai titoli di coda: possibile esclusione sabato a Lecce

La straripante e dominante fascia sinistra del Milan è oggi un semplice ricordo, anche perché Theo Hernandez e Rafael Leao in questa stagione non hanno inciso come hanno fatto nelle altre. Anzi, l'indolenza che spesso si nota negli atteggiamenti in campo del 19 e del 10 hanno fatto scattare l'ira di San Siro, che domenica si è lasciato andare ad una forte e rumorosa contestazione che ha comunque compreso non solo i due ex beniamini ma anche tutto il resto del gruppo squadra, compreso allenatore e dirigenza ovviamente.

C'è bisogno di uno switch mentale in Theo Hernandez e Rafael Leao, giusto per onorare questo finale di stagione, così da non avere rimpianti in caso di un eventuale addio in estate. Sergio Conceiçao non sembrerebbe però più reggere questa situazione, al punto che contro il Lecce potrebbe decidere di fare a meno della 'Theao', ad ulteriore conferma del fatto che quest'incredibile coppia è ai titoli di coda, quantomeno in rossonero. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.