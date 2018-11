La Top 11 del minutaggio rossonero: Suso davanti a tutti, poi Romagnoli e Kessie

Suso, con 1294 minuti complessivi, è il giocatore rossonero fin qui più impiegato in stagione, davanti a Romagnoli (1268') e Kessie (1173'). Subito sotto il podio troviamo Rodriguez, poi Higuain e Donnarumma, al sesto posto per via dell'alternanza con Reina tra Serie A ed Europa League. Chiudono la top 11 Biglia, Musacchio, Calhanoglu, Bonaventura e Calabria. Da sottolineare che questo undici, perfettamente schiarabile in campo, è quello che ha battuto la Roma in quella che, fin qui, è stata probabilmente la miglior prova stagionale del Milan di Gattuso.

Di seguito la top 11 del minutaggio rossonero:

1. Suso 1294'

2. Romagnoli 1268'

3. Kessie 1173'

4. Rodriguez 1148'

5. Higuain 1109'

6. Donnarumma 1080'

7. Biglia 948'

8. Musacchio 982'

9. Calhanoglu 846'

10. Bonaventura 797'

11. Calabria 775'