La top 50 dei calciatori in scadenza che da oggi potranno firmare con un nuovo club

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Da adesso in poi questa lunghissima lista di calciatori sarà libera di firmare un nuovo contratto da giocatore libero per l'estate che verrà. Una lista che è pronta ad aprire in modo roboante il nuovo anno: tra chi è comunque pronto ad apporre una nuova firma, da Messi a Benzema, fino a chi pare destinato all'addio, Kanté, Thuram e non soltanto.

Questa una Top 50 dei giocatori in scadenza nell'estate 2023 scelti da Tuttomercatoweb.com.



1) Lionel Messi (Paris Saint-Germain)

2) Karim Benzema (Real Madrid)

3) Luka Modric (Real Madrid)

4) N'golo Kanté (Chelsea)

5) Toni Kroos (Real Madrid)

6) Roberto Firmino (Liverpool)

7) Milan Skriniar (Inter)

8) Youri Tielemans (Leicester)

9) Angel Di Maria (Juventus)

10) Jorginho (Chelsea)

11) Adrien Rabiot (Juventus)

12) Houssem Aouar (Lione)

13) David de Gea (Manchester United)

14) Marco Asensio (Real Madrid)

15) Ilkay Gundogan (Manchester City)

16) Youssoufa Moukoko (Borussia Dortmund)

17) Memphis Depay (Barcellona)

18) Marcus Thuram (Borussia Monchengladbach)

19) Alejandro Grimaldo (Benfica)

20) Konrad Laimer (RB Lipsia)

21) Wilfried Zaha (Crystal Palace)

22) Daichi Kamada (Eintracht Francoforte)

23) Thomas Lemar (Atletico Madrid)

24) Ramy Bensebaini (Borussia Monchengladbach)

25) Evan Ndicka (Eintracht Francoforte)

26) Stefan de Vrij (Inter)

27) Chris Smalling (Roma)

28) Dani Ceballos (Real Madrid)

29) Naby Keita (Liverpool)

30) Viktor Tsygankov (Dinamo Kiev)

31) Moussa Dembelé (Lione)

32) Hector Bellerin (Barcellona)

33) Caglar Soyuncu (Leicester City)

34) Raphael Guerreiro (Borussia Dortmund)

35) Juan Guillermo Cuadrado (Juventus)

36) Jonathan Bamba (Lille)

37) Adama Traoré (Wolverhampton)

38) Marco Reus (Borussia Dortmund)

39) Marcos Alonso (Barcellona)

40) Alex Oxlade Chamberlain (Liverpool)

41) Mahmoud Dahoud (Borussia Dortmund)

42) Leandro Trossard (Brighton)

43) Daniel Amartey (Leicester)

44) Ben Brereton (Blackburdn)

45) Ryan Kent (Glasgow Rangers)

46) Reiss Nelson (Arsenal)

47) Alex Sandro (Juventus)

48) Alfredo Morelos (Glasgow Rangers)

49) Manuel Lanzini (West Ham)

50) Inigo Martinez (Athletic Club)