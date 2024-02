La trattenuta di Carboni su Theo Hernandez da rigore e da Var

Il turning point di Monza-Milan è stato poco prima del quarantesimo minuto quando Andrea Carboni e andato a cozzare con il suo portiere Di Gregorio. In questa occasione l'arbitro Colombo ha fischiato fallo di Theo Hernandez, lasciano sorpresi un po' tutti. La situazione è passata un po' sotto traccia per il grave infortunio al portiere biancorosso ma la verità è che da quella punizione, inesistente, fischiata al difensore del Milan, è nata l'azione che ha portato al rigore del Monza e che ha stappato la partita.

In questo frangente, piuttosto, Theo Hernandez aveva subito fallo da rigore da parte di Carboni. Lo conferma anche la moviola del Corriere dello Sport questa mattina che ricostruisce così l'episodio: "Nell’occasione dell’infortunio di Di Gregorio, Carboni trattiene Theo Hernandez a due mani, in ritardo (il francese gli prende il tempo) e da dietro. Da rigore (avrebbe raggiunto il pallone prima di Di Gregorio?) e anche da VAR (una trattenuta è oggettiva, non c’è la soggettività di una spinta)".