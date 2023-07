MilanNews.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La UEFA ha deciso, dal 2024 stop alle "retrocessioni" dei club tra le coppe. Come si legge sulle pagine di Calcio e Finanza infatti, a partire dalla stagione 2024/25, con il via dei nuova format delle coppe europee, non ci sarà più il passaggio tra una competizione e l'altra al termine della fare a girone.