La UEFA ufficializza la sede di Ucraina-Italia: si giocherà alla BayArena di Leverkusen

Adesso è ufficiale: Ucraina-Italia si giocherà in Germania, alla BayArena di Leverkusen. La notizia era nell'aria da giorni e adesso è stata ufficializzata dall'UEFA: la sfida è in programma per il prossimo 20 novembre e sarà l'ultima del gruppo C valida per le qualificazioni a Euro 2024.