La variante inglese spaventa l'Europa del calcio: rischiano l'Europeo itinerante e la Youth League

La variante inglese del Covid-19 spaventa l'Europa, specie quella del calcio. La mossa del "campo neutro" ha consentito di evitare che la formula andata-ritorno di Champions ed Europa League, ma ora a rischiare, secondo il Corriere dello Sport, è l'Europeo itinerante previsto a giugno: al momento le 12 sedi sono confermate, ma ad aprile un Esecutivo UEFA prenderà una decisione definitiva. Non va escluso che, per limitare i viaggi, il torneo sia concentrato in una, due o tre nazioni. A meno che, con la mediazione della UEFA, non si arrivi alla somministrazione del vaccino per tutti i calciatori convocati (e i gruppi squadra), un tema che le federazioni nazionali già analizzano. Il problema è che ci sono categorie considerate prioritarie. E' a forte rischio infine lo svolgimento della Youth League che, sempre per motivi legati ai viaggi, potrebbe essere cancellata.