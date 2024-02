La vicepremier spagnola si esprime così sulla condanna per Dani Alves

(ANSA) - MADRID, 22 FEB - La vicepremier spagnola Yolanda Diaz, ha auspicato che la condanna a quattro anni e mezzo di carcere per l'ex calciatore brasiliano Dani Alves per violenza sessuale serva "da esempio per tutti i comportamenti maschilisti contro le donne". "In questo Paese 'è finita'. Basta con il machismo, le aggressioni sessuali e spero che serva da monito per tutti i comportamenti maschilisti subiti dalle donne in tutti gli ambiti della nostra vita", ha assicurato la leader del gruppo di sinistra Sumar dopo dopo la sentenza del tribunale di Barcellona. (ANSA).