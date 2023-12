La vittoria con il Newcastle non basta: il Milan è in Europa League!

Il Milan vince la sua seconda gara nella storia in Inghilterra e continuerà il cammino europeo in Europa League. Non basta ai rossoneri una rimonta incredibile contro il Newcastle grazie alle reti di Pulisic e Chukwueze: a Dortmund il BVB pareggia con il Paris Saint-Germain 1-1, risultato che basta alle due squadre per qualificarsi come prima e seconda del gruppo. C'è tanta delusione e rammarico per le due gare con Newcastle e Dortmund all'andata, terminate 0-0.

Il Milan, dunque, torna in Europa League dopo quattro anni: l'ultima presenza, infatti, risale alla sconfitta agli ottavi contro il Manchester United a San Siro dopo il pareggio all'andata a Old Trafford. I rossoneri non andranno agli ottavi, ma farà i play-off (o sedicesimi) di Europa League.