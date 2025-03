La WWE svela nuovi Legacy Title Belts per AC Milan, Juventus, Inter e altri club europei

WWE, parte di TKO Group Holdings (NYSE: TKO), ha presentato oggi gli esclusivi WWE Legacy Title Belts con il marchio e i colori ufficiali di 13 grandi club calcistici europei, tra cui AC Milan, Juventus ed Inter. Gli altri club europei sono Paris Saint-Germain, Celtic FC, Rangers FC, BVB Dortmund, Chelsea FC, Tottenham Hotspur, Aston Villa, West Ham United, Manchester United e Manchester City.

I WWE Legacy Title Belts, che rappresentano un gruppo selezionato dei più grandi club calcistici del mondo, sono decorati con i colori e i marchi ufficiali di ciascuna squadra. La collezione segue l'uscita delle WWE Legacy Title Belts con licenza ufficiale NFL, MLB, NBA, NHL e Collegiate. I WWE Legacy Title Belts sono disponibili per il pre-ordine* su Euroshop, WWE Shop e Fanatics e saranno presto disponibili per l'acquisto in negozi di club selezionati e nelle sedi degli eventi WWE Live.