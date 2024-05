Lamouchi: "Ciò che Giroud ha fatto al Milan ed in tutta la sua carriera parla da sé e rimarrà lì”

Ospite di Sportitalia, l'ex centrocampista di Inter e Parma Sabri Lamouchi ha parlato così della scelta dell'Inter di puntare su Inzaghi, che ha dato grandissimi frutti: “Senza dubbio. Marotta e la dirigenza non hanno fatto bene, ma benissimo a tenerlo. E’ serio, preciso, prima dell’Atletico avrei puntato sull’Inter campione d’Italia e d’Europa. Poi ci sono i dettagli, purtroppo, ma questo non inficia sulla fiducia da dare ad Inzaghi. Conosco le pressioni che si vivono a lavorare in un club così glorioso, non è facile ciò che sta facendo”.

Sul futuro di Giroud: “Olivier non ha bisogno dei miei consigli. Posto questo, andare in MLS, come si legge, sarebbe un finale di carriera comune a tanti altri grandi campioni, a partire da Beckham. Un’esperienza di vita e professionale diversa, dipende dalla persona. Ciò che ha fatto in rossonero ed in tutta la sua carriera però parla da sé e rimarrà lì”.