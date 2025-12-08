Landucci a Milan Tv: "Nella ripresa questa squadra ha dimostrato tutto il cuore che ha"

Vittoria pazzesca del Milan all'Olimpico Grande Torino: i rossoneri sotto di due gol dopo 17 minuti, sono riusciti a ribaltare il risultato e a vincere 3-2, grazie soprattutto a un Christian Pulisic clamoroso e commovente, autore di una doppietta da febbricitante. Al termine della gara Marco Landucci, il vice di Massimiliano Allegri questa sera squalificato, è intervenuto ai microfoni di Milan TV. Le sue dichiarazioni complete.

4 panchine, 4 vittorie: talismano?

"Oggi un po' a rischio questo talismano... (ride, ndr) La mia posizione è ininfluente: Allegri deve stare inpanchina perché è un valore aggiunto per questa squadra. Siamo tutti contenti insieme al nostro staff che è importante. Bisogna che lo tengo un po' più calmo il mister per non farlo più espellere: se c'è lui siamo più tranquilli e anche la squadra lo è. Dobbiamo continuare così, importante aver fatto 3 punti: nel primo tempo abbiamo sbagliato troppi palloni, la palla viaggiava piano. Nel secondo tempo questa squadra ha dimostrato tutto il cuore che ha. Va elogiato questo gruppo e lo staff medico che ha rimesso Pulisic a disposizione e anche lui che si è messo a disposizione. Domani riposo e poi mercoledì pensiamo al Sassuolo"

Rabiot si è trascinato sulle spalle la squadra...

"Oggi nel prepartita mi hanno chiesto del gol di Rabiot e lo ha fatto con un tiro spettacolare: ci ha dato speranze e siamo ripartiti. Lo conosco da tanti anni, è un professionista esemplare: una persona perbene ed è un grande giocatore, forza, tecnica e qualità incredibile. Ma il gruppo va elogiato in toto"

C'è tanta duttilità nell'anima di questo Milan?

"Sì sono d'accordo. Abbiamo ragazzi intelligenti, anche Ricci è entrato molto bene. È un giocatore che quando lo chiami risponde sempre presente: quando gli dici cosa deve fare lo capisce prima. Ha fatto un assist molto bello: si è sempre allenato col sorriso e ora raccoglie i frutti del suo lavoro"