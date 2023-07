MilanNews.it

Noa Lang, accostato la scorsa estate al Milan, ha firmato in queste ore per il PSV. Cresciuto nell'Ajax e dopo aver vestito le maglie della prima squadra dei lancieri e quelle di Twente e Bruges, Lang inizia una nuova parentesi in quel di Eindhoven. Il club ha comunicato il suo acquisto sui propri canali social.