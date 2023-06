Lang sicuro: "E' giunto il momento di lasciare il Belgio"

MilanNews.it

Noa Lang, attaccante del Bruges e dell'Olanda classe 1999, è intervenuto ieri dopo la semifinale di Nations League contro la Spagna e si è espresso così sul suo futuro: "È giunto il momento per me di lasciare il Belgio. Dove andrò? Non lo so ancora, ma sarà una grande squadra. Le discussioni sono già in corso, non lo nego, ma è presto per parlarne. Il ritorno in Olanda è una possibilità, ma non voglio chiudere nessuna porta. Forse sarà una destinazione sorprendente"