Lapadula ricorda: "Quando firmai con il Milan, Berlusconi mi accolse con battute stupende"

Gianluca Lapadula, attaccante del Milan nella stagione 2016-2017, è intervenuto a Sky e ha voluto fornire un suo personale ricordo di Silvio Berlusconi: "Dopo la stagione a Pescara sono stato preso dal Milan per volontà del Presidente. Ricordo la sua chiamata, ero emozionatissimo. Non era solo una grande Presidente ma anche una grande persona. L'abbiamo ricordato con gioia. Mi dispiace molto. Ho avuto il piacere di sentirlo al telefono appena firmato, era in ospedale e mi accolse con molto affetto. Mi ha fatto alcune battute stupende. Non lo dimenticherò mai, lo porterò sempre con me".