Lascia la Serie A un giocatore che ha spesso fatto male al Milan

(ANSA) - UDINE, 20 LUG - L'Udinese ha ufficializzato la cessione, a titolo definitivo, di Rodrigo Becao al Fenerbahce. Il difensore brasiliano lascia il club friulano dopo quattro stagioni e 130 presenze, con sei gol realizzati. "Da parte di Udinese Calcio un grande in bocca al lupo a Rodrigo per la nuova esperienza e il ringraziamento per quanto fatto in questi anni in cui, grazie alla crescita nel nostro club, si e consacrato in Serie A", è il messaggio che ha accompagnato la nota di congedo del calciatore; questi da tempo aveva annunciato di non voler rinnovare il contratto, in scadenza tra un anno. (ANSA).