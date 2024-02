Laudisa: "Con la nuova Champions League attenzione anche alla questione liste"

Carlo Laudisa, nota firma de “La Gazzetta dello Sport”, nel suo intervento sul canale YouTube di Carlo Pellegatti parla della nuova Champions League, con un focus particolare sulla questione liste. Queste le sue dichiarazioni:

“Per capire quale sarà il futuro della nuova Champions League non bisognerà fare attenzione solo ai nuovi introiti ma questa sentenza del 21 dicembre 2021, quella della Corte di Giustizia Europea, che ha aperto scenari importantissimi che purtroppo sono rimasti in secondo piano. Tutte le attenzioni sono state poste verso la sentenza definita da tutti della SuperLega, ma in realtà c’è stato un pronunciamento sul ricorso dell’Anversa. Cos’è accaduto? L’Anversa si lamentava del fatto di non poter tesserare per la Champions League i giocatori stranieri in proprio possesso. Attualmente in tutte le competizioni UEFA e Nazionali c’è un massimo di 25 giocatori iscrivibili, di cui 8 devono essere cresciuti nel paese della squadra, tra vivaio club e vivaio nazionale. Questo, agli occhi dell’Unione Europea, crea una disparità nella libera circolazione dei professionisti. Ed ecco perché questa sentenza che è passata inosservata crea un vuoto giuridico incredibile, su cui in queste settimane c’è un mormorio importante e significativo. Morale, nella prossima edizione delle Coppe Europee e non sole si prospetta un nuovo equilibrio, una situazione più liberale. Vedremo in quali termini: o si farà un compromesso oppure ci sarà il via libera per tutti. Non dovrebbero esserci vincoli. Nella filosofia europeista con un libero mercato non ci sono paletti per nessuno”.