Laudisa: "Con tutto il rispetto per Messi ma il Pallone d'Oro va a Kjaer"

Oggi è la giornata del Pallone d'Oro 2021, il premio istituito da France Football per premiare il migliore giocatore dell'anno solare. Nella lista dei 30 finalisti c'è anche Simon Kjaer, autore di grandi prestazioni con il suo Milan e con la Danimarca, ma soprattutto protagonista durante gli Europei per aver salvato la vita al suo compagno di squadra ed amico Eriksen, collassato in campo per un problema cardiaco. Il giornalista della Gazzetta dello Sport Carlo Laudisa pensa che il centrale danese sia meritevole del premio. Questa la sua considerazione su Twitter: "Con tutto il rispetto per Messi il premio più bello e meritato del BallonDor2021 va a Simon Kjaer per aver salvato la vita a Eriksen all'Europeo".