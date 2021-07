Laudisa: "Lo Zenit potrebbe essere un alleato del Milan nella corsa a Vlasic"

Carlo Laudisa, intervenuto su YouTube per parlare di mercato, ha speso parole anche per il Milan e per Nikola Vlasic. Laudisa ha detto: “Data a Brahim Diaz la maglia numero 10, il Milan sta ancora cercando di sostituire Hakan Calhanoglu. Questo lo sa bene Nikola Vlasic, che al CSKA Mosca sta mordendo il freno. Si è allenato qualche giorno senza il sorriso, perché ha in testa il Milan. Sa che il via Aldo Rossi lo attendono. C’è un problema però, quello economico. Il Milan lo vorrebbe in prestito, mentre il CSKA vorrebbe 30 milioni. Ma c’è un alleato dei rossoneri, è lo Zenit San Pietroburgo. Per evitare che Vlasic vada ai rivali, il CSKA potrebbe accettare di prendere meno soldi dal Milan. Ecco perché questa cosa potrebbe favorire il Milan nella trattativa”.