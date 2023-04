Laurienté: "Leao e Kvara i migliori. Ho il tempo per diventare come loro"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Armand Laurienté ha rilasciato un'intervista a Sportweek dove ha parlato del suo ambientamento al calcio italiano: "Non ho avuto molto tempo per studiare: appena arrivato sono stat messo in campo. Ho la fortuna di giocare in una squadra che esalta le mie qualità: velocità e uno contro uno".

E poi su Kvara e Leao ha detto: "Sono gli esterni migliori: per essere come loro devo diventare più efficace. Il tempo ce l'ho".