'Lavoriamo a Italia forte e divertente'

(ANSA) - TORINO, 10 GIU - "Stiamo lavorando per diventare una squadra forte, che proponga un bel calcio, che faccia divertire i tifosi". Roberto Mancini non si accontenta dei miglioramenti mostrati dall'Italia sotto la sua guida, alza ulteriormente l'asticella e punta molto sul cambio di filosofia. "L'Italia è sempre stata forte, anche quella che non si è qualificata per i Mondiali - ha aggiunto il ct azzurro -. Sono momenti difficili che vanno superati e la delusione mondiale è stata una spinta non indifferente. Potevamo aspettare, giocare per ripartire, ma volevamo proporre qualcosa di diverso. Giocare in Nazionale è la cosa più bella per un calciatore, quando si cerca di creare una squadra che diverta e si diverta è ancora meglio".