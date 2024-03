LAZ-MIL (0-0): Espulso Pellegrini! Lazio in dieci

Grave ingenuità di Pellegrini: il difensore della Lazio, appena ammonito, si addormenta sulla pressione di Pulisic, si ferma per permettere le cure a un suo compagno ma non fa uscire il pallone. L'esterno del Milan lo recupera, Pellegrini lo ferma e si becca il secondo giallo: Milan con l'uomo in più per mezz'ora abbondante. Nelle proteste, ammonito anche Romagnoli nella Lazio.