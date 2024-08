LAZ-MIL (0-0): pronti via e già un errore in difesa del Milan. Pavlovic salva sulla linea

vedi letture

Pronti via e già un errore in difesa del Milan. Non sono passati neanche due minuti e, dopo un interessante doppio scambio Dia-Castellanos, l'ex Salernitana è arrivato a calciare in porta con Maignan in uscita. Superato, ci è voluto un super Pavlovic per evitare che la palla entrasse in rete. Il difensore serbo, infatti, ha salvato in scivolata il pallone sulla linea di porta.